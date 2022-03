Francis Vrancken zinspeelt op vertrek Holzhauser en hoopt youngster aan boord te houden: "Verwacht dat hij ons opnieuw aan promotie helpt"

Wat er al maanden zat aan te komen, werd zondagavond laat officieel: Beerschot degradeert uit de Jupiler Pro League. Daags nadien stond Beerschot-voorzitter Francis Vrancken Gazet van Antwerpen te woord.

De voorzitter van Beerschot had het onder meer over grootverdieners Suzuki en Holzhauser. Het duo ligt ook volgend jaar nog onder contract op het Kiel, maar door een clausule in hun contract mogen ze bij degradatie transfervrij vertrekken. "Het is aan hen om die optie te lichten. De huidige verloningen voor die spelers zijn in 1B niet gepast. Ik kan begrijpen dat een speler zoals Rapha nu andere horizonten wil opzoeken", aldus Vrancken.

Naar een vervanger voor Holzhauser hoeft Beerschot niet te zoeken. Ilias Sebaoui speelde zich op korte tijd in de harten van de Beerschot-fans. Al liggen er ongetwijfeld kapers op de kust. "Ik ben niet bang dat Ilias zal vertrekken", geeft Vrancken aan. "Ik ben er zeker van dat zijn ouders en hijzelf weten dat een verlengd verblijf Beerschot het beste is voor zijn ontwikkeling."

"Ik verwacht volgend jaar een ontketende Sebaoui die ons aan de promotie helpt. Ik verwacht veel van volgend seizoen. Beerschot hoort in 1A thuis."