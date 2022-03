Seraing schrijft geschiedenis op bezoek bij 'grote broer', maar maakt zich geen illusies: "Dit is niet meer het Standard van vroeger"

Voor het eerst in de geschiedenis kon Seraing een competitiewedstrijd winnen tegen Standard. Guillaume Dietsch hield zijn netten schoon op Sclessin, al moest de Fransman zich daarvoor niet in het zweet werken.

"Hier zaten we al lang op te wachten, hopelijk luidt deze zege de kentering in. We hebben hier geschiedenis geschreven", besefte Dietsch. "We hebben ons spel gespeeld en verdiend gewonnen. Het behoud? Zolang het mathematisch nog kan, geloven we daar nog in. Maar dan moeten we elke match dit niveau halen en deze beleving aan de dag leggen."

Ibrahima Cissé was meteen na afloop een stuk nuchterder dan zijn collega. "Dit is een huzarenstukje, al is dit natuurlijk niet meer het Standard van vroeger. We waren de betere ploeg vandaag en hebben ons spel hier komen spelen. Of redding nog mogelijk is? Nee, dat is voorbij. We moeten de volgende drie wedstrijden aangrijpen als voorbereiding op de barrages."

Ibrahima Cissé speelde in de jeugd bij Standard en brak er ook door in het eerste elftal. Hij ziet de malaise bij zijn ex-club met lede ogen aan. "Ik vind dit oprecht zeer jammer voor de Standard-fans. Zij doen alles voor hun ploeg. Ik hoop dat het echte Standard snel terug zal komen."