Analisten zien vooral strijd Antwerp - Gent voor plek in Champions Play-offs: "Duidelijke structuur bij Anderlecht"

Wie haalt naast Club en Union de Champions Play-Offs? Met Anderlecht, Antwerp en Gent komen drie ploegen in aanmerking voor twee plaatsen. Analisten spreken er zich over uit.

Tien analisten komen aan het woord in HLN en beantwoorden de vraag wie van de drie vernoemde ploegen naast de Champions Play-Offs valt. Walter Meeuws, Gilles De Bilde, Georges Leekens, Aad de Mos en Lorenzo Staelens zien Antwerp nog uit de top vier tuimelen. Eric van Meir, Philippe Albert, Nordin Jbari, Walter Baseggio en Alexandre Teklak zien AA Gent geen plaatswinst meer boeken.

Vijf stemmen voor Antwerp en vijf voor Gent dus. Geen enkele analist vreest nog voor Anderlecht, terwijl paars-wit toch ook slechts drie punten meer heeft dan Gent, met een verplaatsing naar de Ghelamco Arena voor de boeg. "Anderlecht valt niet meer uit de top vier", stelt Nordin Jbari duidelijk. "Ze spelen goed, er staat een duidelijke structuuur en de ploeg voetbalt met heel veel automatismen."

Wat kan dan de doorslag geven in het voordeel van Antwerp of Gent? "Antwerp zit in een negatieve spiraal. In deze vorm zie ik ze niet veel punten meer pakken", is de voorspelling van Gilles De Bilde. "Wie kan daar behalve Frey nog goals maken?" Volgens Philippe Albert blijft de huidige top vier ongewijzigd. "Gent zit in een goede flow, maar ik vrees dat de Europese campagne ervoor zal zorgen dat ze net te kort zullen komen."