Voor Priske liggen de kaarten op tafel: in dit scenario doet de Deen het seizoen zelfs niet uit bij Antwerp

De laatste sprint richting play-off 1 is aangetrokken. RSC Anderlecht, KAA Gent en Antwerp FC moeten onder elkaar uitmaken wie de laatste twee tickets op zak zal steken. Voor Brian Priske is het héél duidelijk.

Antwerp FC kampeert momenteel nog steeds in de top vier én RSC Anderlecht en KAA Gent bekampen elkaar komend weekend. Toch lijkt de Great Old momenteel als een vogel voor de kat als het om play-off 1 gaat.

Voor Paul Gheysens is het heel simpel. Als Antwerp play-off 1 niet haalt kan Brian Priske ook meteen zijn C4 komen halen. Meer zelfs: volgens onze informatie zal de Deen het seizoen in dat geval zelfs niet vervolmaken.

Sowieso einde verhaal?

De kans is overigens sowieso al klein dat Priske volgend seizoen nog in de rood-witte dug-out zit. Het povere spelbeeld is een doorn in het oog van het management. Gheysens had dit seizoen namelijk verwacht om mee te dingen naar de titel.