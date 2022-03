Druk op de ketel bij Royal Antwerp FC: "Dan is het seizoen over de hele lijn een flop"

Royal Antwerp FC staat momenteel op de vierde plaats in de Jupiler Pro League. De opdracht is dan ook simpel voor de resterende drie matchen.

Het is duidelijk van moeten op de Bosuil. “Als ook de top vier halen niet lukt, dan is het seizoen, gezien de prestaties in de beker en Europa, over de hele lijn een flop”, zegt Olivier Deschacht aan Gazet van Antwerpen.

Al heeft The Great Old het op dit moment wel allemaal zelf in handen. “Het is simpel: met 9 op 9 is Antwerp er altijd bij. All-in gaan, zou ik zeggen. Het zijn drie relatief haalbare kaarten. De voorzitter voerde de druk al op. Hopelijk kan het thuispubliek nog wat extra druk op de tegenstander leggen, want het vertrouwen bij Antwerp is broos.”

Ook tegen Anderlecht liet Antwerp maar bitter weinig zien, er moet dan ook een stap vooruit gezet worden door de hele ploeg. “En dan kijk ik niet alleen naar Nainggolan. Radja kan het als verdedigende middenvelder niet alleen. Voetbal blijft een ploegsport. Er lopen bij Antwerp genoeg jongens met de kwaliteiten rond die het verschil kunnen maken.”