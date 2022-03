Eric Deflandre is de nieuwe T2 van RFC Luik: "Hij komt thuis"

Zonder club sinds zijn ontslag bij Standard afgelopen oktober, heeft hij nu een nieuwe uitdaging gevonden in Luik.

Éric Deflandre is de nieuwe assistent van Gaëtan Englebert bij RFC Luik. "De terugkeer van de verloren zoon. Ook al verdedigde hij de kleuren van andere clubs, hij komt terug thuis bij de Royal Football Club Liégeois", vertrouwt Jean-Paul Lacomble op een persconferentie toe. "Hij krijgt een belangrijke missie door zich op een beslissend moment in het seizoen bij de staf te voegen. De missie is niet zonder gevaar of zonder druk. Door deze te accepteren, weet hij dat hij een bepaalde druk op zich zal moeten nemen en moet inspelen op de verwachtingen van de club en de supporters. Een job dat aan het einde van het seizoen zijn vruchten zal moeten afwerpen", besluit de voorzitter van nummer 4.

De voormalige T3 van Standard Luik is blij om terug te keren naar de club waar hij zijn doorbraak kende. "Iedereen kent de situatie. Het is een kwaliteitsgroep, maar de afgelopen weken waren ingewikkeld. Het is een heel mooie uitdaging waar ik niet bang voor ben. Ik ben bij de club die me gelanceerd heeft terug te keren. We moeten ons imago herstellen en de dynamiek nieuw leven inblazen. We moeten zo snel mogelijk resultaten boeken", onderstreepte de voormalige verdediger. "Met de ervaring die ik heb met het hebben van meerdere coaches, zal ik Gaëtan Englebert zo goed mogelijk helpen", besloot hij.