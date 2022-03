Voorzitter Beerschot laat zich uit over transfer van Ilias Sebaoui

Ilias Sebaoui heeft zich dit seizoen bij Beerschot stevig in de kijker gespeeld. Het is uitkijken of de club hem aan boord kan houden.

Ilias Sebaoui tekende dit seizoen zijn profcontract bij Beerschot, ondanks de grote onzekerheid over het behoud in de Jupiler Pro League. Nu de degradatie zeker is, blijft voorzitter Francis Vrancken geloven dat de youngster ook in 1B aan boord blijft bij Beerschot, ook al zullen veel clubs hem willen binnenhalen. “Daar ben ik niet bang voor. Hij wordt omringd door een papa die de voetjes op de grond houdt. Zijn zoon kan volgend jaar bij Beerschot een sleutelspeler worden”, zegt Vrancken aan Het Nieuwsblad. “Ik ben er zeker van dat ouders en speler weten dat een verlengd verblijf bij Beerschot het beste is voor zijn ontwikkeling. Ik verwacht volgend jaar een ontketende Ilias, die ons opnieuw aan de promotie helpt. Schrijf maar op: ik verwacht veel van volgend seizoen. Beerschot is een ploeg die in 1A thuishoort.”