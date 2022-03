Zowel KV Kortrijk als Zulte Waregem moeten boeten voor het gedrag van hun fans

KV Kortrijk heeft van het Disciplinair Comité van de voetbalbond een voorwaardelijke sanctie gekregen voor de ongeregeldheden in het thuisduel tegen Zulte Waregem. De bezoekers krijgen ook een sanctie.

KV Kortrijk krijgt een voorwaardelijke straf voor de incidenten die plaatsvonden tijdens de derby tegen Zulte Waregem. Dat meldt Sporza. Er mogen het komende jaar geen incidenten plaatsvinden in het Guldensporenstadion. Als dat niet het geval is, dan zal staantribune 2 voor één wedstrijd gesloten blijven voor publiek.



Zulte Waregem kreeg in de partij maar liefst een 5-0 pandoering. Enkele bezoekende fans konden dit moeilijk verkroppen en uitten hun frustratie door vuurpijlen het veld op te gooien. Dat lieten de thuissupporters echter niet zomaar gebeuren. Ze reageerden en verschillende mensen raakten slaags. Daarbij raakten enkele stewards gewond. De wedstrijd werd door die incidenten even gestaakt. Ook ZW moet op de blaren zitten. De club krijgt een boete van 5000 euro voor de toegebrachte schade aan het Guldensporenstadion, het gebruik van pyrotechnisch materiaal en het gedrag van de fans van de club.