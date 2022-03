Anderlecht stelt nieuwe COO voor: "Meer dan ooit overtuigd van het potentieel van deze club"

Anderlecht heeft zich versterkt met Kenneth Bornauw, die is voorgesteld als de nieuwe COO/CCO (Chief Operating/Commercial Officer) van paars-wit. Bornauw, die ervaring opdeed bij onder meer Unilever en Microsoft, krijgt bij Anderlecht de leiding over het operationele en commerciële departement.

“Ik ben meer dan ooit overtuigd van het potentieel van de club en van de strategische koers waarmee we de toekomst ambitieus tegemoet gaan”, liet Bornauw weten in een korte reactie op de officiële kanalen.

Volgens CEO Peter Verbeke was de aanstelling van Bornauw noodzakelijk om als club te blijven groeien. "Om de positieve evolutie van deze club verder kracht bij te zetten is het noodzakelijk om ook in het commercieel en operationeel kader te blijven investeren. Kenneth zal als ervaren COO/CCO een team van zeer talentvolle mensen aansturen.”