Vanzeir zal vrijdag in selectie Martinez zitten ondanks schorsing: "Hij heeft vertrouwen niet beschaamd"

Dante Vanzeir zit nog een week of drie schorsing uit vooraleer hij weer in actie mag komen in de competitie. Intussen zal hij zich wel mogen bezighouden bij de Rode Duivels, want Roberto Martinez is niet van plan het gebeurde te laten meespelen in zijn beslissing.

Vanzeir was er vorige keer al bij en deed dat volgens Martinez goed. “Alles wat je doet op een voetbalterrein heeft invloed op een eventuele selectie voor de nationale ploeg”, aldus Martinez in HBvL. “Maar Dante deed het vorig jaar uitstekend tijdens onze stage, dat vind ik belangrijker. We volgden hem al erg lang, hij maakt ook het verschil bij een club in de top van de competitie en heeft ons vertrouwen toen niet beschaamd." "Zijn debuut was sterk en hij paste zich meteen aan de nieuwe omgeving aan. Dit is nu een moment waar Dante door moet, zoiets kan je meemaken in je carrière. Maar hij zal sterker en gedetermineerd terugkeren, dus ik kan niet wachten om hem weer te zien. Ik verwacht een reactie. Dante krijgt alle steun van mij.”