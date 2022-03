Hein Vanhaezebrouck voor twee cruciale wedstrijden: "Do or die? Dat is het al zes weken"

Hein Vanhaezebrouck maakt zich met AA Gent op voor twee cruciale wedstrijden. Donderdag proberen de Buffalo's hun Europees avontuur nog wat te verlengen tegen PAOK, zondag wacht de clash met Anderlecht, levensbelangrijk in de strijd om een ticket voor de Champions' Play-Offs.

Hein Vanhaezebrouck weet als geen ander hoe belangrijk de twee komende matchen zullen zijn. "Beslissend voor de rest van het seizoen? Tja, het is al zes weken do or die, sinds die competitiewedstrijd op Club Brugge. Verloren we, dan leken we uitgeschakeld voor play-off 1. Idem voor de wedstrijden daarna. En ook in de beker was het hetzelfde verhaal, na de 0-1 in de heenwedstrijd tegen Club. We zijn het intussen al gewend. Ik heb vertrouwen in mijn jongens, ze zijn goed in wedstrijden van alles of niets", vertelde Vanhaezebrouck woensdagmiddag op zijn persbabbel.

Na de 1-0-nederlaag in Griekenland moet AA Gent donderdagavond vol aan de bak om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Conference League. Op Jonas Malede na kan Vanhaezebrouck op zijn voltallige kern rekenen. "Depoitre en Tissoudali zijn fit, ook Bezus is terug na ziekte. Dat is sowieso een voordeel. We moeten morgen dan ook in staat zijn om meer te creëren dan in Griekenland. Dat was een 0-0-wedstrijd, helaas slikten we daar een vermijdbaar doelpunt."

Vanhaezebrouck riep de fans alvast op om massaal af te zakken naar de Ghelamco Arena. "Ik weet wat de fans hier kunnen betekenen! In ons kampioenenjaar zorgden zij voor de beste sfeer van België. Hopelijk krijgen we donderdag én zondag de sfeer van de grote jaren terug in het stadion."