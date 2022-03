Voormalig speler bikkelhard voor Manchester United na uitschakeling: "Zelfs met Mbappé en Haaland winnen ze de Premier League niet"

Manchester United ligt uit de Champions League. United verloor, na het gelijkspel in Spanje, in eigen huis met 0-1 van Atletico Madrid. De Red Devils speeden nauwelijks iets klaar en stevenen alweer af op een seizoen zonder hoofdprijs.

Ex-speler Rio Ferdinand was na afloop spijkerhard voor Manchester United. Op BT Sports spaarde hij de kritiek op zijn ex-club niet. "Zelfs al ze komende zomer Mbappé en Haaland inlijven, dan nog zal United volgend seizoen de Premier League niet winnen. Ze hebben nu toch ook Ronaldo en Varane, twee ervaren spelers én winnaars?!"

"Belangrijker dan wie komt, is de cultuur binnen de club die dringend moet veranderen. Het is tijd om helemaal opnieuw te beginnen bouwen. United is ziek! Toen Alex Ferguson stopte, dacht iedereen dat het succes van Manchester United tot stand kwam door zijn spelers."

"Maar je hebt iemand nodig om de koers te bepalen. Naar die persoon is het al jaren zoeken. En ik garandeer: dit gaat nog enkele jaren blijven duren. Ik zal al blij zijn als ze binnen drie à vier seizoenen weer meestrijden voor de titel", besluit Ferdinand.