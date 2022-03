Cercle Brugge gelooft in Europe play-offs: "Negen op negen pakken"

Met amper twee punten achterstand op Racing Genk gelooft Cercle Brugge er nog heel hard in om de top acht te halen.

Onder Dominik Thalhammer heeft Cercle Brugge 30 op 45 behaald en dat zorgt nu voor de nodige verwachtingen op drie matchen van het einde.

“We komen van ver. We mogen dat niet vergeten”, zegt kapitein Hannes Van der Bruggen aan KW. “De weg die we tot nu afgelegd hebben, is heel mooi. Als we de laatste twee speeldagen nog een kans maken om erbij te zijn, gaan we er alles voor doen.”

Zaterdag is groenzwart te gast in Charleroi. De resterende wedstrijden zijn elk op hun beurt een echte finale. “De uitslag zal belangrijk zijn voor het vervolg naar die laatste twee matchen. En dan vrees ik dat we in de twee slotmatchen tegen AA Gent en op Antwerp net als zaterdag de volle buit zullen nodig hebben.”

“Met een negen op negen maken we een reële kans. Dat zie je ook aan onze manier van spelen. Met heel veel overtuiging en de bedoeling om elke match te winnen.”