Het zal puzzelen worden bij Beerschot om met een competitief elftal tussen de lijnen te komen tegen STVV: "We zitten nog met veel vraagtekens voor zondag"

De degradatie van Beerschot is na vorig weekend een feit. Voor coach Greg Vanderidt zal het ook nog eens puzzelen worden tegen STVV. Eén iemand krijgt al zeker zijn kans om zich voluit te tonen.

"We zitten nog met veel vraagtekens die we morgen nog moeten bekijken. Want niet iedereen is fit. Zo zet ik nog een groot vraagteken bij Avenatti, Van Den Bergh, Dom, Pietermaat, Lemos en tot slot Biebauw", opent Vanderidt het medisch bulletin van Beerschot tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen STVV.

Het zal dus puzzelen worden voor Vanderidt: "We gaan alvast al die halve pijlen niet verschieten wetend dat je dat volgend weekend een interlandbreak hebt. We gaan niet beginnen met risico's te pakken met jongens die niet 100% zijn."

"Van één ding ben ik al zeker", oogt Vanderidt optimistisch. "Dante Rigo zal sowieso starten zondag. Die jongen verdient dat na zijn trainingsarbeid en krijgt zijn kans. Ik denk ook dat zowel hijzelf als de club moeten zien wat hij in zijn mars heeft naar volgend jaar toe. Dus Rigo is daar absoluut iemand van die voluit zijn kans zal krijgen", sloot Vanderidt het medisch bulletin af voor de wedstrijd tegen STVV.

Greg Vanderidt nam Sebaoui niet mee op in de lijst van afwezigen, want zijn afwezigheid was al van het begin van de week een zekerheid. Dat kan u HIER lezen.