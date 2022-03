Nieuwe publiekslieveling van Beerschot zal het duel met STVV noodgedwongen moeten missen

Ilias Sebaoui kreeg in de partij tegen AA Gent een tik en moest noodgedwongen vervangen worden. Nu blijkt hij toch wat langer aan de kant te staan dan verwacht.

In een duel met Julien De Sart kreeg Ilias Sebaoui een tik en moest nadien noodgedwongen vervangen worden. Gazet van Antwerpen weet dat hij een kleine scheur heeft opgelopen in het linkerbovenbeen. Hierdoor zal hij de partij tegen STVV moeten missen.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat hij er voor de laatste twee partijen van Beerschot in de Jupiler Pro League, tegen Union en Club Brugge, wel terug bij zijn.

Sebaoui kreeg zijn kans en greep ze direct. Het 20-jarig jeugdproduct van Beerschot is één van de weinige lichtpuntjes in een verder troosteloos seizoen van de Antwerpenaren. De aanvallende middenvelder kwam in negen competitiewedstrijden tussen de lijnen en kwam daarin driemaal tot scoren.