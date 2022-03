Roberto Martinez is héél duidelijk: "Dat zou zwakheid tonen zijn als voetbalbond" en "Ik wil dán op nummer 1 staan"

De Rode Duivels staan ondertussen al enkele jaren op nummer 1 op de wereldranglijst, maar dat zou eerstdaags wel eens kunnen gaan veranderen.

De Rode Duivels spelen in maart twee vriendschappelijke duels tegen Ierland en Burkina Faso en zouden zelfs aan twee overwinningen misschien niet genoeg hebben om hun eerste plaats vast te houden.

Toch vindt Roberto Martinez het een goede keuze om voor die tegenstanders te kiezen én om een aantal spelers een kans te geven.

Januari 2023

"Als je schrik hebt je eerste plaats te verliezen, dan toon je zwakheid als voetbalbond", aldus de bondscoach.

"Maart is om de selectie voor te bereiden. Nu moeten ze het tonen. En als ze nummer 1 van de wereld willen zijn, dan wil ik vooral in januari 2023 eerste staan." Lees: wereldkampioen in Qatar?