Roberto Martinez laat zich uit over Hazard en Lukaku én geeft nu al aan: "Hij zal niet spelen"

Roberto Martinez geef een aantal mensen de kans in oefenduels in maart. Hij kiest er dus niet voor om een aantal spelers die weinig speelminuten genereren bij hun team spelritme op te laten doen.

Uiteraard gaat het bij de Rode Duivels altijd en overal over de écht bepalende spelers, de centrale as. Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku zijn de eerste namen die in het licht springen.

En met die laatste twee gaat het de laatste maanden wat minder, omdat ze bij hun team niet vaak gebruikt worden. "Het is te vroeg om bezorgd te zijn", aldus de bondscoach op zijn persconferentie in Tubeke.

Doku

Beiden zijn er dus ook niet bij in het oefenkamp, terwijl een andere speler al zeker niet zal spelen: "Klopt. Doku zal niet spelen, maar we willen hem wel zien deze week. Het is belangrijk dat we eens kunnen checken hoe het met hem gaat, want het is een frustrerende tijd voor hem dit seizoen."