Geen Mechele, wel Van der Heyden... Verheyen legt uit: "Ik vind zijn selectie wel legitiem"

De oproep van Siebe Van der Heyden voor de Rode Duivels wordt door de meeste mensen wel gesmaakt. Nochtans stond hij drie jaar geleden nog nergens, dat kan Gert Verheyen als beste bevestigen.

Toen Verheyen coach was van KVO zat Van der Heyden er immers ook. "Hij speelde bij de beloften van KVO, maar zijn vertrek was al een uitgemaakte zaak. Ik kende hem van bij de jeugd. Hij speelde bij Anderlecht en was dus een goed opgeleide speler. Maar bij de nationale U19 speelde ik achterin met Delcroix en Vanheusden", vertelt Verheyen in Het Nieuwsblad.

"Mochten zij nu niet geblesseerd zijn, was Van der Heyden er wellicht ook niet bij. Daar hangt het soms van af. Nikola Storm had ook international kunnen zijn, als er op die positie geen jongere alternatieven waren. Met dat verschil dat Van der Heyden in hetzelfde systeem speelt als de nationale ploeg en KV Mechelen niet.”

Brandon Mechele werd niet opgeroepen. "Dat komt door het profiel: een linksvoetige centrale verdediger. Ik vind zijn selectie wel legitiem. Hij speelt echt goed, maar dat geldt voor iedereen bij Union. Die presteren allemaal op een niveau dat je nooit eerder zag."