Gent-voorzitter De Witte heeft spijt van zijn uitspraak van twee jaar geleden: "Dat ga ik nooit meer doen"

Twee jaar geleden daagde Ivan De Witte Club Brugge uit net voor het seizoen. Een paar ongelukkige uitspraken dagen nu nog steeds op. Daar heeft hij wel spijt van als hij erop terugkijkt.

"Ik heb dat één keer gedaan. Maar ik ga dat nooit meer zeggen", zegt De Witte in De Standaard. Hij legt ook uit waarom de kloof niet gedicht is. "Club Brugge heeft meer Champions League-inkomsten en heeft vorig jaar een kapitaalsverhoging gedaan via een Amerikaanse ­investeerder. Ook Antwerp, ­Anderlecht en zelfs Leuven hebben ­kapitaalsverhogingen door­gevoerd. Als je gesteund wordt door externe financiering, heb je die mogelijkheid. Heb je dat niet, dan moet je je inkomsten elders halen. En dan moet je vaststellen dat we heel zwaar getroffen zijn door covid."

Dan doelt De Witte vooral op de transferinkomsten. "We zijn nog een van de weinige clubs die leven op eigen middelen. Vroeger konden we elk jaar een speler tegen een goeie transferwaarde verkopen. Denk aan David of Roman Jaremtsjoek. Dat geld konden we herinvesteren in de ploeg. Nu hebben we die centen moeten gebruiken om de club in stand te houden. Covid heeft de mechaniek van ons model aangetast. Bij gebrek aan een externe investeerder moeten we de tering naar de nering zetten."