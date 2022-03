Real Madrid in Clasico waarschijnlijk zonder belangrijkste speler

De wedstrijd waar veel voetballiefhebbers naar uitkijken: de Clasico tussen Real Madrid en Barcelona. Dan wil je de beste spelers aan het werk zien, maar de topaanvaller van Real, Karim Benzema, zal er waarschijnlijk niet bijlopen.

De Franse spits heeft wat last van een kuitblessure en daarom zou Carlo Ancelotti geen risico met hem willen lopen. In principe zou hij kunnen spelen, maar voor Real is het belangrijker dat hij volledig fit is voor de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. In La Liga hebben ze toch al een comfortabele voorsprong van tien punten op Sevilla en vijftien op Barcelona.

Wie moet hem dan vervangen? Luka Jovic is de eerste optie, maar ook Mariano Diaz is een mogelijkheid voor de positie van diepe spits. En wie weet... Misschien krijgt Eden Hazard nog eens een handvol minuten.