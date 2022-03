Uitstel, maar (meer dan waarschijnlijk) geen afstel: titel kan dit weekend een feit zijn voor Westerlo

Wat zullen ze woensdagavond gevloekt hebben bij Westerlo. Mits een zege tegen Lierse K. konden de Kemphanen komend weekend in eigen huis voor de titel spelen tegen datzelfde Lierse Kempenzonen. Westerlo ging echter volkomen onverdiend ten onder bij de Pallieters.

Dankzij de gruwelijke blunder van doelman Jensen kon Van Acker het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Westerlo dicteerde negentig minuten lang de wet, maar het beet de tanden stuk op een stug Lierse K. Werd de strakke organisatie dan toch eens uit verband gespeeld, dan stond de sterk keepende Teunckens in de weg. Bovendien werd Westerlo niet geholpen door enkele arbitrale beslissingen.

🎁 | Thibaut Van Acker strafte een foutje in de verdediging van Westerlo genadeloos af! 👀 #LIEWES pic.twitter.com/Me94ODUJQT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 16, 2022

Ook afgelopen weekend ging Westerlo al met het kleinste verschil onderuit bij Virton, wat maakt dat de Kemphanen voor het eerst dit seizoen een nul op zes laten optekenen. Kampen de jongens van Jonas De Roeck met een vormdip of choken ze met de eindmeet in zicht? Neen, daarvoor voetbalt de soevereine leider in 1B nog steeds te dominant.

Zondag kampioen?

Een ding is zeker: ook na de twee nederlagen is er nog geen man overboord voor Westerlo, dat met nog vier wedstrijden voor de boeg zeven punten meer telt dan dichtste achtervolger RWDM. Westerlo kan zondagavond in eigen huis de titel pakken tegen Lierse Kempenzonen. Dan moet RWDM eerder op de dag punten laten liggen tegen Virton én Westerlo zelf revanche nemen tegen de Pallieters.

Als het niet deze week lukt voor Westerlo, dan kan het titelfeest komende weken op gang getrokken worden in Lommel of Moeskroen. Minder sexy dan in het eigen Kuipje, maar geen mens bij Westerlo die op de slotspeeldag nog wil bibberen in een rechtstreeks duel met RWDM.

Resterend programma

20 maart: Lierse Kempenzonen thuis

2 april: Lommel uit

8 april: Moeskroen uit

17 april: RWDM thuis

Stand