Erling Haaland krijgt nog een andere Spaanse club achter zich aan

De interesse in Erling Haaland blijft groeien. Na Manchester City en Barcelona is er opnieuw een grote club die hem willen binnenlijven. Al zouden ze wel nog even willen wachten want eerst willen ze nog een grote transfer afronden.

Real Madrid staat op pole position om Erling Haaland vast te leggen. Daar zijn de beleidsbepalers van Manchester City van overtuigd, meldt El Mundo Deportivo zondagochtend. Het zou dan gaan om een transfer in de zomer van 2023. Real Madrid wil Kylian Mbappé komende zomer al inlijven en hoopt de selectie dan een jaar later nog een gigantische impuls te komen met de komst van de 21-jarige Noor.