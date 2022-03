Opvolger van Louis Van Gaal staat al klaar om over te nemen

Oranje beleefde vorige zomer een tegenvallend EK en sneuvelde in de tweede ronde tegen Tsjechië. Dat leidde tot het ontslag van bondscoach Frank de Boer. Om hem te vervangen werd niemand minder dan Louis van Gaal terug in huis gehaald. Nu staat zijn vervanger al in de gang klaar om over te nemen.

Van Gaal zal ook aan het roer staan tijdens de komende Nations League-campagne, maar de inmiddels 70-jarige succestrainer maakt er nooit een geheim van dat Qatar voor hem het eindstation wordt. En inmiddels maakt de Nederlandse bond zelfs al werk van een opvolger. Zo meldt de NOS dat de KNVB de onderhandelingen heeft opgestart met Ronald Koeman.



Koeman was tussen 2018 en 2020 al aan de slag als bondscoach. Onder zijn bewind kon Oranje zich na een dramatische periode eindelijk weer plaatsen voor de eindronde van een groot tornooi. Maar toen FC Barcelona kwam aankloppen besloot hij om in te gaan op de aanbieding van de club van zijn hart. In Catalonië werd hij afgelopen najaar echter weer ontslagen. En nu staat Koeman dus voor een terugkeer naar de nationale ploeg. Het dienstverband zou wel pas ten vroegste in 2023 ingaan.