Avontuur van korte duur: L'Equipe ziet Clement vandaag voor laatste keer op de bank zitten bij Monaco

Vandaag staat de topper tussen Monaco en PSG op het programma. Volgens L'Equipe kan het reeds de laatste keer zijn dat Philippe Clement op de bank zit.

Monaco staat pas negende in de Ligue 1 en dat is absoluut niet naar de zin van eigenaar Dimitri Rybrolovlev. Die zou volgens de doorgaans goed ingelichte Franse sportkrant al beslist hebben dat hij tabula rasa gaat maken bij de sportieve leiding van zijn club. De Monegasken werden donderdag nog uitgeschakeld door het Portugese Braga in de Europa League. En dat zou al de druppel geweest kunnen zijn.

Naast Philippe Clement zouden ook sportief directeur Paul Mitchell en CEO Oleg Petrov hun koffers moeten pakken. Clement kon slechts één van zijn laatste acht wedstrijden winnen en zou na de interlandbreak niet meer aan het roer staan bij de club uit het Prinsdom.