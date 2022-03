David Neres kan rekenen op interesse van Franse club

David Neres heeft nog geen speelminuten gemaakt bij zijn nieuwe club Shakhtar Donetsk, maar zou al op het lijstje staan van de Franse subtopper Olympique Lyon.

Volgens Foot Mercato zou Lyon de Braziliaanse flankaanvaller willen wegplukken bij Shakhtar Donetsk. Franse clubs mogen spelers uit de Oekraïnse competitie overnemen naar aanleiding van de Russische invasie. Neres is inmiddels gevlucht uit Oekraïne en naar zijn moederland gevlogen. Lyon toonde afgelopen zomer al interesse in de baltovenaar, maar concreet werd het nooit. Lyon staat momenteel tiende in de Ligue 1 en zou een speler van Neres' kaliber goed kunnen gebruiken. Ex-Ajax coach Peter Bosz staat momenteel aan het roer bij Lyon. Hij haalde Neres in 2017 naar de Nederlandse hoofdstad en heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe samenwerking.