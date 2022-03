Mazzu zette direct na de match zijn spelers op hun plaats, Union deelt de beelden: "Onmogelijk om zo'n helft te spelen!"

Felice Mazzu was op zijn persconferentie nog lovend voor de tweede helft van zijn jongens. Over de eerste was hij veel minder blij. En dat liet hij zijn spelers ook weten direct na de match. Union deelde zelf zijn donderspeech.

“Sterke tweede helft. Maar we verliezen twee punten in de eerste helft”, sprak een geagiteerde Mazzu. “Het is niet mogelijk om op deze manier één helft te spelen. Dat is onmogelijk. Oké? We gaan op die manier punten verliezen. In de top eindigen is onmogelijk als je één helft zo speelt."

"In de tweede helft raakten ze geen bal. Hoe leggen jullie dat uit? Ze raakten geen bal in de tweede helft. We hadden zoveel kansen. We kunnen misschien tien keer scoren. Maar voor jullie sterke tweede helft, krijgen jullie twee dagen vrij.”