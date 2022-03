🎥 Union toont hoe boos Felice Mazzu op zijn spelers was, maar hij gaf hen wel twee dagen vrijaf

Vrijdagavond geraakte Union SG in eigen huis niet voorbij KV Oostende, tot groot ongenoegen van trainer Felice Mazzu.

Het bleef vrijdagavond 1-1 in het duel tussen competitieleider Union en KV Oostende. Zondagavond deelde de Brusselse club zelf beelden van een boze Mazzu.

Union kwam op achterstand en verzuimde na de rust de klus zelf af te maken. Door dat puntenverlies nadert Club Brugge tot op vijf punten.

“Sterke tweede helft. Maar we verliezen twee punten in de eerste helft. Het is niet mogelijk om op deze manier één helft te spelen. Dat is onmogelijk. Oké? We gaan op die manier punten verliezen. In de top eindigen is onmogelijk als je één helft zo speelt”, liet Mazzu weten.

“In de tweede helft raakten ze geen bal. Hoe leggen jullie dat uit? Ze raakten geen bal in de tweede helft. We hadden zoveel kansen. We kunnen misschien tien keer scoren. Maar voor jullie sterke tweede helft, krijgen jullie twee dagen vrij.”