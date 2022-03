Kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden geniet met volle teugen: "Tonen wie ik ben en waarom ik hier ben"

Zelden een speler gezien die met zo'n brede glimlach een perszaal kwam binnenwandelen. Siebe Van der Heyden beleeft een droom bij de Rode Duivels. De 23-jarige Unionist kijkt zijn ogen uit in Tubeke, maar wil ook stappen blijven zetten.

"Dit is een heel speciaal moment, voor mezelf en voor mijn familie. Ik geniet hier volop van, maar ik wil me ook laten zien. Mijn moeder? Die bestookt me met berichtjes... (lacht) Soms denkt ze dat ik nog een baby ben. Maar ik heb ze kunnen geruststellen, want ik ben hier goed ontvangen. Dante (Vanzeir, red) heeft me wegwijs gemaakt. Hij is een topgast."

Genieten is één ding, maar Van der Heyden gaf tijdens zijn persconferentie te kennen dat hij ook effectief wil spelen. "Ik ben hier om te tonen wie ik ben en waarom ik hier ben. Ik zal me honderd procent geven. Ik heb nog niet echt met de coach gesproken, maar hij stuurde heel veel bij tijdens mijn eerste training. Heel belangrijk voor een speler als ik. En natuurlijk hoop ik tegen Ierland of Burkina Faso te spelen. Maar als het niet zo is, dan gaan we gewoon verder."

De kuitenbijter van Union -Van der Heyden kreeg al elf gele kaarten in de competitie- komt van ver. Nog niet eens zo lang geleden deed hij ervaring op bij FC Eindhoven, in de Nederlandse tweede klasse. "Dat ik nu hier sta, is een teken dat ik de voorbije jaren de juiste keuzes heb gemaakt. Ik hoop dat ik dat zal blijven doen. Het WK? Nee, daar denk ik op dit moment niet aan. Ik heb amper één keer getraind met de nationale ploeg. Ik ben een nuchtere jongen en besef dat ik nog veel werk heb. Maar in voetbal weet je nooit", besluit Siebe Van der Heyden.