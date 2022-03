Club-fan Rik Verheye is kritisch voor het stadion: "Maar binnen 50 jaar hebben we een nieuw ..."

Er zijn al een hele tijd plannen om iets te doen met een nieuw stadion in Brugge. Het is stilaan echt wel nodig.

"Het stadion zelf is bric-à-brac", wil Rik Verheye er voor San Titar geen doekjes om winden wat hij vindt van Jan Breydel.

Betonrot

"Er is betonrot. Ik noem het stadion soms de betonrot-arena. Maar er is beterschap op komst, binnen vijftig jaar hebben we een nieuw stadion", kon er een lachje af.

"Ik denk dat het een open deur is als ik zeg dat het stadion totaal verloederd is en vervallen is. Maar als het vol is, dan zie je dat niet."