Nieuwe UEFA-regels zullen het verschil tussen grote en kleine clubs alleen maar groter maken

Er gaan al langer geruchten rondom de toekomst van Financial Fair Play, maar volgens The New York Times gaan de UEFA-regels definitief veranderen. Teams mogen in de toekomst niet meer dan zeventig procent van hun inkomsten besteden aan voetbalgerelateerde zaken.

Volgens de huidige Financial Fair Play-regels, die al sinds 2010 gelden, mogen clubs over een periode van drie jaar niet meer dan vijf miljoen euro verlies draaien. Als clubs investeringen ontvangen, dan kan dat limiet worden opgekrikt naar dertig miljoen euro. De UEFA voert echter al ruim een jaar gesprekken over een vernieuwing van deze regels. Nu lijkt witte rook in zicht.

UEFA-president Aleksander Ceferin hoopte aanvankelijk een strikt salarisplafond te introduceren, maar dat gaat niet door. Volgens de nieuwe regels mogen clubs niet meer dan zeventig procent van hun inkomsten overschrijden, om voetbalgerelateerde uitgaven te doen. Teams worden ook verplicht om hun uitgaven binnen een 'strikte verhouding' te houden. Deze regels zullen allemaal geleidelijk ingevoerd worden, met een implementatie periode van drie jaar.

De UEFA kan clubs die zich niet aan de nieuwe regels houden op verschillende manieren straffen. De bond zal in staat zijn om boetes op te leggen, maar het laten degraderen of uitsluiten van de betreffende club is ook een optie. Als een Champions League-club zich dus niet aan de nieuwe financiële regels houdt, riskeert het degradatie naar de Europa League of uitsluiting van Europees voetbal. The New York Times verwacht dat het verschil tussen rijke en arme clubs alleen maar groter zal worden door de nieuwe regels.