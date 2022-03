Zlatan Ibrahimovic stelt zich verrassend kwetsbaar op: "Ik weet niet wat er daarna komt, maar ik ben er een beetje bang voor"

Zelfs met zijn eeuwige zelfvertrouwen heeft Zlatan Ibrahimovic dinsdag laten merken dat hij ook maar gewoon mens is.

Ibrahimovic zit weer bij het Zweedse nationale elftal, maar het eerstvolgende duel met Tsjechië moet hij missen vanwege een schorsing. "Ik ben een oude man, maar wel weer fit. Mensen moeten niet meer op mij rekenen", verrast Ibrahimovic. "Aanvallers als Anthony Elanga, Dejan Kulusevski en Alexander Isak zijn de toekomst voor Zweden. Ik ben hier om hen te helpen."

Iets wat we niet dikwijls zien bij de Zweedse spits is dat hij zich ook kwetsbaar opstelt. '"Ik voel lichte paniek als ik denk aan stoppen. Ik wil zolang mogelijk doorgaan als ik zonder pijn te lijden kan blijven presteren op het veld. Ik wil geen spijt hebben na het einde van mijn carrière, dus ik wil er het maximale uithalen. Ik weet niet wat er daarna komt, maar ik ben er een beetje bang voor. Een rol in de voetballerij? We gaan het zien, ik kan ook compleet verdwijnen", sloot hij af.