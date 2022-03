Chris Durkin, STVV, keert terug naar de MLS

De Amerikaanse middenvelder, Chris Durkin, verlaat STVV. Dit maakte de club vandaag bekend via hun sociale mediakanalen. Hij gaat aan de slag bij een voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League.

De verdedigende middenvelder, Chris Durkin, keert terug naar de Verenigde Staten en de MLS. Durkin kwam in de zomer van 2019 over van DC United op huurbasis. Op het einde van het seizoen besloot STVV hem definitief over te nemen voor een som van 1 miljoen euro.

Durkin keert terug naar Washington en dus naar DC United. De ploeg waar Hernan Losada aan de slag is als trainer.

De voormalige 'Kanarie' kwam 71 keer in actie voor STVV waarin hij tweemaal tot scoren kwam en vijf assists gaf.