Eén afwezige op de laatste training van de Rode Duivels op Belgische bodem

Vrijdagochtend vliegen de Rode Duivels naar Dublin om de Ieren partij te geven in een vriendschappelijk duel. Eén Rode Duivel zal er alvast niet bij zijn omwille van een blessure.

Geen Jérémy Doku op de laatste training van de Rode Duivels op Belgische bodem. De kwieke aanvaller is nog steeds geblesseerd en werkte binnen een verder aan zijn revalidatie. Doku liep immers twee weken geleden een spierblessure op bij Rennes en zal waarschijnlijk ook niet tegen Burkina Faso in actie komen.

Dedryck Boyata was er wel terug bij op het trainingsveld. De verdediger die actief is bij het Duitse Hertha Berlin was de afgelopen dagen niet 100% fit, maar lijkt nu terug klaar voor de strijd.