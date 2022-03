Geen twijfel bij Club Brugge: "Nog altijd de beste ploeg van België"

De eindstrijd in de Jupiler Pro League komt met rasse schreden dichterbij. Blauwzwart lijkt helemaal op toerental.

18 op 18 is het rapport van Club Brugge in de laatste zes wedstrijden. De kloof op Union SG wordt steeds kleiner en kleiner. Het ideale moment om te pieken dus richting play-offs.

“Het is een tijdje geleden dat we zo’n reeks hebben neergezet. Vanaf Nieuwjaar heb ik gezegd dat we niet naar anderen moeten kijken maar zelf matchen winnen. Als wij op ons beste niveau zijn, zijn wij nog altijd de beste ploeg van België”, zegt Hans Vanaken aan Het Nieuwsblad.

Dit seizoen liet blauwzwart al heel wat punten liggen. “Soms zit het wat tegen, soms is het onze eigen fout. Thuis tegen Cercle incasseren we in de 90ste minuut de 1-1. Tegen Standard hebben we totale controle en gooien we een 2-0-voorsprong weg. Dat zijn dingen die niet mogen gebeuren en die dit jaar te veel zijn gebeurd.”

De opdracht is voor de sterkhouder van Club Brugge dan ook vrij simpel. “Daarom zitten we in de positie als achtervolger. Hopelijk zitten we in de Play-offs op onze piek om het daar af te maken. Als we alle matchen winnen zijn we kampioen.”