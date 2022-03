📷 Jermain Defoe zet op 39-jarige leeftijd punt achter carrière

Jermain Defoe heeft op sociale media laten weten dat hij een punt zet achter zijn voetbalcarrière.

Defoe debuteerde als 17-jarige speler in 1999 bij West Ham United. Hij speelde in zijn carrière ook voor Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Toronto, Rangers en Sunderland.

“Na 22 jaren in het spel heb ik beslist te stoppen met profvoetbal. Het was een heel lastige beslissing, en een waarover ik veel heb overlegd met familie en vrienden”, schrijft Defoe.

Vorig jaar werd hij nog kampioen met Rangers in Schotland. Zijn laatste wedstrijden waren voor Sunderland in League One.

Hij speelde van 2004 en 2017 ook 57 voor de Engelse nationale ploeg. Daar scoorde hij 20 keer.