Mitoma trapt Japan met twee goals in dolle slotfase naar WK in Qatar

Japan heeft zich donderdag geplaatst voor het WK eind dit jaar in Qatar na een overwinning tegen Australië.

Bij Australië stond ex-Club Brugge-doelman Mathew Ryan in doel. Hij zag Kaoru Mitoma van Union SG in de 84ste minuut invallen.

In de 89ste en de 94ste minuut trof de winger van Union raak. Door de zege gaat Japan zeker naar het WK in Qatar.

Het is de zevende opeenvolgende WK-deelname voor het Aziatische land. Vier jaar geleden verloren de Japanners op het WK in Rusland in de achtste finales van de Rode Duivels.

Australië wordt derde en moet nog verdere voorrondes afwerken om een kans te maken op deelname aan het WK.