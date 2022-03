Theo Bongonda is klaar voor zijn carrière als international voor DR Congo: "Je moet gaan waar de mensen je echt nodig hebben"

Theo Bongonda is voor de eerste maal opgeroepen voor DR Congo. Een plek waar hij zich belangrijk voelt vertelt hij in de Congolese pers.

Theo Bongonda heeft zijn eerste selectie voor DR Congo te pakken. Digital Congo kon zijn eerste reactie optekenen voor het belangrijk tweeluik tegen Marokko. "Je moet gaan waar de mensen je echt nodig hebben, niet waar ze je erbij nemen om er nog iemand bij te nemen", vertelt Bongonda.

"Je moet gaan waar men je echt wil hebben en dat gevoel had ik in Afrika, in Congo, in mijn land", klinkt het bij Bongonda. Als hij in actie komt tegen Marokko dan is hij officieel international van DR Congo en is de deur naar de Rode Duivels definitief gesloten.