🎥 Vanzeir komt nog even terug op rode kaart: "Kaart was terecht, de heisa errond niet"

Nog twee wedstrijden en Dante Vanzeir mag van het strafbankje na zijn schorsing voor de vuistslag die hij gaf. In een uitzending van het programma 'Unionist' kwam hij ook even terug op het gebeurde.

Tegen Charleroi ging hij uit de bocht, maar wat volgde was volgens hem nogal opgeklopt. “Het ging allemaal snel voor mij op dat moment in de wedstrijd. Het was naar mijn gevoel onschuldig omdat ik niemand wou kwetsen”, aldus Vanzeir. “De rode kaart was terecht, maar de heisa errond misschien niet.”