Anderlecht gaat samenwerking aan met beste futsalploeg van de laatste jaren: RSCA Futsal is geboren

FP Halle-Gooik is de referentie in het Belgische futsal. De club kan een indrukwekkend palmares voorleggen. En met topspelers als Roninho, Grello, Dillien & Jelovcic ligt het ook dit jaar ongeslagen op titelkoers en staat het in de finale van de Beker van België. Ook in Europa is de club een gevestigde waarde. Het staat de afgelopen jaren onafgebroken in de top 10 van de UEFA Futsal Club-ranking en neemt haast jaarlijks deel aan de Champions League. FP Halle-Gooik telt ook een damesploeg, jeugdploegen en een Futsal school.

Spelertjes van Anderlecht zullen ook elke week één keer meetrainen in de zaal, die nog in aanbouw is in Roosdaal. De club zal dat complex ook uitbaten. Vanaf 12 jaar mogen de jonge spelertjes dan kiezen voor een carrière in het zaalvoetbal of op het grote veld.

“Naast het vereiste technisch vermogen neemt ook het belang van snelheid van uitvoering, intensiteit en decision making op korte ruimte toe in het moderne topvoetbal. In die zin is Futsal een interessante aanvulling in het voetbaltechnisch opleidingstraject van Neerpede", aldus Jean Kindermans.

Martin Baert (voorzitter FP Halle-Gooik): "Deze samenwerking is de bekroning van een jarenlange groei van de club. We kunnen ons geen betere partner voorstellen om deze nieuwe stap te zetten dan RSC Anderlecht."