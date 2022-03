🎥 Weergaloze Bale reageert op kritiek uit Spanje: "Het is walgelijk, ze moeten zich schamen"

Wales gaat naar de finale van de play-offs voor een plaatsje op het WK in Qatar. In de wedstrijd tegen Oostenrijk was Gareth Bale andermaal de grote man. En hij reageerde ook op de kritiek die hij krijgt in Spanje.

Een schitterende vrije trap en een diagonaal schot in de kruising... De 32-jarige aanvaller kan het nog steeds. Nochtans voelde hij zich afgelopen weekend niet fit genoeg om in de Clasico te spelen voor Real Madrid. Daar kreeg hij veel kritiek op omdat hij bij Wales wel direct voluit meetrainde.

"Dit was een gigantisch grote wedstrijd, dat wisten we. We moesten diep gaan en onze ervaring gebruiken. Dit was het perfecte scenario", zei Bale bij ky Sports. "Ik kan een vrij aardige vrije trap nemen, als ik op het veld sta. Het was mooi om de bal te zien binnenvliegen. De vroege goal gaf ons het momentum, de tweede was ook mooi. Ik had aan het einde wat kramp, maar dat is normaal, denk ik. Ik zal de longen uit mijn lijf rennen voor dit land en dat hebben we vanavond allemaal gedaan."

Bij Real kwam hij al anderhalve maand niet aan spelen toe. De kritiek in Spanje schreeuwde hij na zijn doelpunten van zich af. "Ik hoef hen boodschap te sturen. Ik hoef helemaal niets te zeggen, dat is tijdsverspilling. Het is walgelijk, ze moeten zich schamen. Ik maak me er niet druk om, klaar."