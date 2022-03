Van Gaal trekt woorden niet in, integendeel: "Natuurlijk ontkennen ze dat"

Louis van Gaal heeft duidelijk gemaakt wat hij vond van de toewijzing van het WK aan Qatar: "Bullshit!" Dat kwam hem op kritiek te staan van Hassan Al-Thawadi, directeur achter het WK-bid van Qatar.

Al-Thawadi vond de uitspraken van de Nederlandse bondscoach "verwerpelijk". "Voor een persoon met zijn ervaring die de kracht van het voetbal snapt, is het belachelijk dat hij zo'n statement maakt', aldus de directeur.

Van Gaal kreeg het weer voor de voeten geworpen op zijn persconferentie vandaag. "Ik ben niet iemand die publiekelijk de discussie voert. Ik heb alleen gezegd dat het doel van de keuze voor Qatar belachelijk is. Voor het ontwikkelen van het voetbal. Dat is bullshit. Er zijn andere redenen. De organisatie zegt dat het niet waar is? Ja, natuurlijk ontkennen ze dat", klonk het bij Van Gaal.