Mourinho wou hem al lang en nu is het ook zover: Svilar trekt naar AS Roma

Kan de carrière van Mile Svilar nu eindelijk beginnen? Hij maakt het zichzelf in ieder geval niet makkelijk door telkens voor grote clubs te gaan spelen. Volgende halte? AS Roma!

Benfica probeerde nog het contract van Svilar te verlengen, maar dat wees de doelman resoluut van de hand. Hij speelde dit seizoen nog geen minuut voor het eerste elftal en dat wou hij niet nog eens meemaken.

Intussen heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract bij AS Roma, dat hem voor de volgende vijf seizoenen aan de club verbindt. Toch blijft de vraag of hij nu echt speeltijd gaat krijgen. Bij Roma staat boegbeeld Rui Patricio onder de lat. Wat wel een hele opsteker is: José Mourinho wou hem heel graag. Mourinho wou hem al nadat hij zijn debuut tegen Manchester United in de Champions League maakte. Een 'match made in heaven?' We zullen zien!