🎥 Nederland klopt Denemarken in interessant oefenduel, Eriksen debuteert met doelpunt, uitgerekend in Amsterdam

Net als de Rode Duivels oefende ook het Nederlands elftal zaterdagavond.

Met Denemarken kreeg Oranje een te duchten tegenstander tegenover zich. De Denen waren het eerste Europese land om zich te kwalificeren voor het WK in Qatar.

In de Johan Cruijff-ArenA in Amsterdam kwam Nederland (zonder Noa Lang) al na een kwartier op voorsprong via Steven Bergwijn maar niet veel later bracht Vestergaard de score weer gelijk op aangeven van Joakim Maehle (ex-Genk).

De eerste helft werd een echt doellpuntenfestival want Nathan Aké en Memphis Depay (vanop de stip) zorgden ervoor dat het 3-1 was bij de rust. Net voor rust viel Club Brugge-spits Skov Olsen nog in voor de geblesseerde Poulsen.

Een mooi moment aan de start van de tweede helft toen Christian Eriksen mocht invallen voor Denemarken. Het was de eerste keer sinds zijn hartaanval op het EK dat de middenvelder op het veld stond voor Denemarken. Dat de comeback in Amsterdam plaatsvond maakt het extra speciaal aangezien Eriksen jarenlang de kleuren van Ajax verdedigde.

En het debuut werd nog mooier want Eriksen bracht Denemarken terug tot op één doelpunt van Nederland. Op aangeven van Skov Olsen knalde hij de 3-2 tegen de touwen.

🦸‍♂️🇩🇰 | Slechts negen maanden nadat Christian Eriksen een hartstilstand kreeg tijdens het EK, speelt hij weer voor Denemarken en scoort hij meteen. Kippenvel! 😍 #NEDDEN pic.twitter.com/CnCNkmBPt9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 26, 2022

Dat Nederland niet eerder afstand kon nemen van Denemarken had vooral te maken met een uitstekend keepende doelman Schmeichel. Maar op een krulbal van Bergwijn moest hij zich toch gewonnen gegeven en stond Nederland opnieuw twee doelpunten voor.

Bijna bracht Eriksen Denemarken opnieuw in de wedstrijd maar zijn afstandsschot strandde op de paal. Maar Nederland tankt dus opnieuw vertrouwen met het oog op de Nations League-duels tegen België en het WK later dit jaar.