Engelse bondscoach is duidelijk: "Enkel WK-winst geeft ons voldoening"

Gareth Southgate heeft maar één doel in Qatar: Eindwinst. Na de teleurstellende EK-finale is de bondscoach enkel nog tevreden met winst op het grootste toernooi.

In een interview met Skysports praat Southgate over de kansen van Engeland op het WK in Qatar. De progressie die het nationale team heeft gemaakt sinds de verloren EK-finale afgelopen zomer zou volgens hem volstaan om de wereldbeker in de lucht te steken. "2022 is voor ons altijd het jaar van de ontwikkeling geweest, Engeland weet hoe het is om een groot toernooi te winnen. Het winnen van de wereldbeker is de enige manier voor mezelf en de jongens om voldoening te krijgen na jarenlang te vechten."