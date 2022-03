Silvère Ganvoula sluit verlengd verblijf bij Cercle Brugge niet uit: "Moeilijke periode in mijn carrière"

Na enkele avonturen in ons land tekende Silvère Ganvoula een contract bij het Duitse Bochum tot midden 2023.

Vorig seizoen wist de ploeg de promotie naar de Bundesliga af te dwingen, maar voor Ganvoula zelf liep het eind vorig jaar minder. Tijdens de winterstop koos hij voor een uitleenbeurt aan Cercle Brugge.

“Ik had inderdaad verschillende aanbiedingen, maar het was voor mij al snel duidelijk dat ik terug naar België wilde. Er waren een aantal Belgische teams geïnteresseerd. Maar Cercle was het meest concreet en was ook sportief de beste keuze”, zegt Ganvoula op de website van de club.

Gemakkelijk had hij het echter niet bij groenzwart. “Het is altijd moeilijk om je plaats op te eisen in een ploeg die goede resultaten boekt. Als speler kun je maar je best doen op training. Bovendien is het systeem dat hier gespeeld wordt helemaal anders dan de systemen die ik tot nu toe gewend was. Het vergt zeer veel arbeid en energie om in zo’n systeem je draai te vinden en je plaats te kennen.”

“Ik werk hard op training en probeer de technische staf te overtuigen van mijn kunnen. Langs de andere kant weet ik dat de ploeg zeer goed bezig is en dan is het inderdaad moeilijk. In de invalbeurten die ik krijg doe ik mijn best, maar het is niet makkelijk. Ik zit even in een moeilijke periode in mijn carrière, maar ik wil sterker worden als speler en neem die ervaring zeker mee in de toekomst.”

In de zomer keert hij terug naar Bochum. “Ik heb daar inderdaad nog één jaar contract en het is de bedoeling om op het einde van het seizoen terug te keren. In de voorbereiding zullen we dan evalueren wat de plannen zijn van Bochum. Ik sta alvast open voor alles.”