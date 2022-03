Julian Draxler staat open voor een vertrek bij de Franse hoofdstad

Julian Draxler (28) lijkt komende zomer PSG te verlaten. De Duitse international wil graag meer speelminuten maken met het oog op het WK in Qatar in November.

Na de gewonnen vriendschappelijke interland tegen Israël (2-0) liet de middenvelder tijdens een interview met Media Sport weten dat hij niet weigerachtig staat tegenover een eventueel vertrek komende zomer.

“Ik ben blij dat ik voor het eerst in lange tijd 90 minuten heb gespeeld. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik de kwaliteiten heb. Mijn situatie bij de club is niet gemakkelijk. Ik mis ritme en moet meer wedstrijden spelen met het oog op het WK. We zullen zien wat er deze zomer gebeurt."