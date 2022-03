Gert Verheyen was ontgoocheld: "Geen leiders gezien, wel een slimme Rode Duivel"

De Rode Duivels bleven vorige week steken op een 2-2-gelijkspel tegen Ierland. Tegen Burkina Faso moet het beter.

De Rode Duivels kwamen niet verder dan een gelijkspel in Dublin. Tegen Burkina Faso wordt er meer verwacht. De bondscoach zocht naar leiders, maar die zag analist Gert Verheyen niet. Wel een slimme Rode Duivel, zoals hij het noemt.

“Tielemans begon zijn wedstrijd met een slechte pass en gemiste controle. Om leider te zijn, moet je zelf goed spelen, maar in zijn spel zat te veel afval. Geen enkele speler verbaasde”, zegt Verheyen aan Het Nieuwsblad.

“Daarnaast was Vanaken eigenlijk de enige speler die zich echt onderscheidde. Het is moeilijk uitvoetballen als een tegenstander met een gespiegelde opstelling uitpakt, maar dan zie je dat Vanaken slim genoeg is om lager te komen en te helpen. Hij toonde overigens weer eens dat hij een van de beste koppers in de nationale ploeg is.”