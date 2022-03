Lorin Parys heeft al meteen uitgesproken mening: "Overmars? Ik zal in zo'n geval meteen mijn telefoon pakken"

Lorin Parys wordt de nieuwe CEO van de Pro League. De (voormalige) politicus van N-VA heeft al meteen een mening over alle heisa rond Marc Overmars.

Volgens Lorin Parys is het een ideaal moment om in te stappen in de Pro League. De Leuvenaar wil het Belgische voetbal niet alleen verder professionaliseren, maar ook op sociaal vlak wil hij zijn stempel zetten.

“We hebben nood aan een nieuw sociaal contract tussen het voetbal, de clubs, de fans en de maatschappij”, aldus Parys bij VTM Nieuws. “We zijn een organisatie van 26 profclubs. Het is de bedoeling dat de Pro League die clubs helpt te ondersteunen.”

Parys haalt het voorbeeld van Marc Overmars als nieuwe sportief directeur van Antwerp FC aan. “Ik zal in zo’n geval onmiddellijk mijn telefoon nemen en met de club in kwestie bellen. Ik wil op die manier invloed hebben op het klimaat van het voetbal in België.”