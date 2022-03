Mancini verrast en neemt beslissing na Italiaanse blamage: "Dat is nu mijn bedoeling"

Italië mist het WK in Qatar door een 0-1-nederlaag tegen Noord-Macedonië. De Italiaanse voetbalbond legde de toekomst van de ploeg - en zijn eigen lot - in handen van Roberto Mancini. De bondscoach heeft een opvallende keuze gemaakt.

De Italiaanse voetbalbond had eerder al tussen de lijnen door gecommuniceerd door Roberto Mancini niét zou worden ontslagen. Al leek de Italiaanse media er wél van overtuigd dat de voormalige coach van onder meer FC Internazionale en Manchester City de eer aan zichzelf zou houden.

“We moeten opnieuw beginnen”, gooit Mancini - de Italiaan heeft nog een contract bij La Squadra tot 2026 - de handdoek echter niét in de ring. “Mijn werk bevalt me nog steeds. Het is ook nog steeds mijn bedoeling om het EK én het WK te winnen met Italië. Maar het is duidelijk dat we de komende jaren op een andere manier zullen moeten denken.”