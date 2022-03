Roberto Martinez is er nog niet aan uit voor Burkina Faso: "Moet nog keuzes maken"

De Rode Duivels spelen dinsdagavond tegen Burkina Faso. Bondcoach Roberto Martinez laat nog niet in zijn kaarten kijken.

Een totaal ander concept zal het niet worden tegen Burkina Faso. “Neen, niet volledig. We hebben vandaag nog een training, dan maken we onze keuzes. De match wordt een totaal andere wedstrijd dan die tegen Ierland. Ze zullen met hun sterkste elf spelen. Burkina Faso is fysiek sterk ook en bestrijkt veel ruimtes. En ze hebben met Kaboré en Yago misschien wel de twee meest offensieve fullbacks die je tegen komt in internationaal voetbal.”, klinkt het op de persconferentie.

De bondscoach greep nog even terug naar het duel tegen Ierland. “Uiteraard hebben we die match nagekaart. Dat is het hele doel van dit maart-kamp. Wat deden we goed? Wat kan beter? Het eerste halfuur verliep goed, de laatste 15 minuten lieten we de thuisploeg te veel in haar spel komen. Óok door het publiek. We werden getest op verschillende manieren. Dat moeten we meenemen naar de wedstrijd van morgen. Enkel zo kunnen we groeien als een team. Het werk behind the scenes verloopt goed.”

Voor Roberto Martinez was het belangrijk dat de spelers kansen kregen. “Ze kenden goede momenten en minder goede momenten. Het belangrijkste is dat elke speler de mogelijkheid kreeg of krijgt om zich te tonen. De finale selectie voor Qatar telt slechts 23 spelers. Onze pool is groter. We krijgen van elke speler nu belangrijke informatie over hoe ze zich gedragen, of ze hun verantwoordelijkheid opnemen... Dat is het doel van dit maart-kamp.”